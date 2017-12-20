Премьер недоволен качеством ввода электронных услуг

Социальные услуги должны в первую очередь оказываться в электронном формате. В среду в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжа Сагинтаев возмутился тем, что услугу по установлению инвалидности через электронный портал планируется внедрить только в середине 2019 года, тогда как это нужно «решать сейчас».

«Если люди получают некачественную услугу – они в любом случае будут идти за бумажной справкой. Здесь уже должны в госорганах поменять свой подход. В том виде, в каком это делается сейчас – это никуда не годится. Мы много говорим о проактивных услугах, я смотрю ваши слайды, вы расписали аж до 2020 года. Электронный мир двигается быстро, а мы расписали все на 2 года. Возможно, через 2 года эти услуги вообще никому не будут нужны, могут появиться совсем другие технологии», - возмутился Сагинтаев, обращаясь к министру по информации и коммуникациям Даурену Абаеву и главе госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову.

«Мы пишем, - продолжил он, - что «Установление инвалидности» мы запустим в середине 2019 года. Это самые болезненные вопросы, их нужно решать сейчас! Он – инвалид без рук, без ног! Что, он будет сам ходить? Мы всему миру объявили, что приняли программу «Цифровой Казахстан», а оказание услуг инвалидам мы оставили на последний момент. Я думаю, что это неправильно. На это нужно обратить особое внимание», - подчеркнул премьер.

Также он высказал критику в адрес Оспанова, что по поводу электронных справок по рождению ребенка в правительстве говорили еще в начале 2017 года.

«Год заканчивается, а вас запуск только в конце 2017-го года. Год заканчивается – выдаем эту справку? Мы об этом говорили еще в начале года, еще раз повторяю. Одну справку мы отрабатывали год, теперь я понимаю, почему на 3 года расписали. У нас или специалистов нет, Аскар Куанышевич (Жумагалиев вице-премьер - V), или все это делаем на бумажной основе», - резюмировал Сагинтаев.