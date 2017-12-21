Мир за ночь. 20-21 декабря 2017 года

На американском аукционе Scottsdale выставят Mercedes Гитлера. Польша заявила о готовности судиться с Еврокомиссией из-за санкций. Глава секретариата кабинета министров Великобритании ушел в отставку на фоне нарушения министерского кодекса.

Гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов приговорен к 15 годам лишения свободы за сговор с целью оказания поддержки террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщила в среду прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк, пишет ТАСС.

«Ранее сегодня в здании федерального суда Бруклина окружной судья Уильям Кунц приговорил гражданина Казахстана Ахрора Сайдахметова к 15 годам тюрьмы за сговор с целью оказания материальной поддержки запрещенной зарубежной террористической организации «Исламское государство», - информировала прокуратура. Она уточнила, что «после отбытия наказания гражданин Казахстана будет выдворен из США».

Как утверждала прокуратура, 22-летний казахстанец вступил в сговор с другими лицами, жившими на территории Нью-Йорка, которым также были ранее предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о четырех гражданах Узбекистана.

Сайдахметов был задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди в феврале 2015 года. Власти США заявили, что он пытался сесть на самолет, вылетавший в Турцию, а далее, предположительно, намеревался перебраться в Сирию.

Принадлежавший Адольфу Гитлеру автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen выставят на американском аукционе Scottsdale в январе, сообщается на сайте аукционного портала Worldwide Auctioneers, передает РИА Новости. Цена автомобиля не указывается, однако, 10% выручки от его продажи будут пожертвованы на образовательные проекты о Холокосте.

Согласно информации на сайте, автомобиль был сделан по специальному заказу Гитлера и использовался для «парадных выходов», включая военный парад в Берлине в 1940 году после французской кампании.

Позднее автомобиль был захвачен американскими войсками и несколько раз менял владельцев. Как сообщается, до 2004 года машина принадлежала мультимиллионеру и владельцу казино в Лас-Вегасе Ральфу Энгельстаду, а затем была продана «европейскому владельцу».

Польша готова отстаивать свои интересы в суде Евросоюза, заявило министерство иностранных дел республики, комментируя запуск Еврокомиссией санкционной процедуры в отношении Варшавы, передает РИА Новости. ЕК сегодня решила начать санкционную процедуру в отношении Польши. Евросоюз увидел в ее судебной реформе отступление от демократических норм. В результате Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС, в случае, если другие страны — члены сообщества одобрят это решение.

«Мы считаем, что сомнения в том, соответствует ли национальное законодательство законодательству ЕС, должны быть урегулированы в суде», — заявили в министерстве иностранных дел Польши. В МИД рассчитывают, что «независимый и беспристрастный судебный орган» не будет руководствоваться «предвзятыми политическими оценками».

В то же время Варшава не исключает возможности переговоров с Еврокомиссей.

Польский политик, заместитель председателя Европарламента Рышард Чарнецкий считает, что Брюссель мстит Варшаве за то, что она отказалась «принимать мусульманских мигрантов, а реформа судебной системы стала только поводом».

Первый министр и министр кабинета Великобритании Дамиан Грин (его пост соответствует де-факто положению вице-премьера) подал в отставку по требованию премьер-министра Терезы Мэй. До этого внутреннее расследование показало, что господин Грин давал ложные комментарии после обнаружения на компьютерах в его парламентском офисе порнографии, пишет «Коммерсант».

«Я сожалеют об отставке, но я нарушил министерский кодекс, за что прошу прощения»,— приводит Reuters выдержку из его письма госпоже Мэй. Дамиан Грин подчеркнул, что не загружал и не смотрел порнографию на рабочем компьютере.

Эпизод с порнографией относится к 2008 году. Также господину Грину вменялось непристойное поведение в отношении журналистки Кэйт Молтби.

Ранее положение британского премьера осложнила вынужденная отставка министра международного развития Прити Пател (ее обвинили в нарушении министерского кодекса, с сюжетами о домогательствах никак не связано — речь о дипломатии).

Средняя продолжительность конфликтов в мире достигает сегодня 20 лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.

«Количество вооруженных конфликтов в глобальных масштабах сократилось, но на Ближнем Востоке и в районах Африки возникали новые. Конфликты становятся более трудноразрешимыми. Они длятся дольше — в среднем более 20 лет», — заявил Гутерреш, выступая на заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности.

Глава всемирной организации отметил, что урегулирование конфликтных ситуаций усугубляется тем, что вооруженные группы «конкурируют за контроль над органами власти, природными ресурсами и территорией, и, будучи экстремистскими группами с абсолютистскими требованиями, они не оставляют места для демократии».

«Предотвращение конфликтов должно быть во главе всей нашей работы. Лучше предотвратить конфликт, чем потом пытаться разрешить его», — обратился генсек к членам Совбеза.