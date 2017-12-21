Недропользователи Казахстана будут работать в новых условиях

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял кодекс «О недрах и недропользовании», согласно которому закрепляется принцип «первый пришел – первый получил». Таким образом, государство планирует привлечь еще больше инвестиций в данную сферу.

«В проекте кодекса совершенствуется законодательство в сфере недропользования, путем устранения препятствий. А также улучшается инвестиционный климат, и направлен он на привлечение инвестиций в данную сферу», - сказал депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Концепция документа предусматривает упрощение порядка предоставления права недропользования в сфере твердых полезных ископаемых, путем лицензирования и уточнение норм по разрешительным процедурам при подаче заявки на получение лицензии на разведку и добычу. Кроме того, закрепляется приоритетность экологической и промышленной безопасности при проведении операций по недропользованию и рассматриваются вопросы местного содержания. Более подробно о нормах кодекса Vласть писала ранее.