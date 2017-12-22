Следующие переговоры по Сирии пройдут в Астане во второй половине февраля

Следующий девятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта планируется провести в Астане во второй половине февраля 2018 года. Об этом в пятницу в ходе пленарного заседания, посвященного восьмому раунду переговоров, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Последние (страны-гаранты – Россия, Турция и Иран - V) решают провести следующую международную встречу по Сирии на высоком уровне в Астане во второй половине февраля 2018 года», - зачитал текст совместного заявления по итогам встречи Абдрахманов.

Он также отметил, что Казахстан смотрит в предстоящий год «с большим оптимизмом». Власти нашей страны надеются, что «он станет успешным для всех нас, и искренне надеемся, что дух сотрудничества, Астанинский дух также охарактеризуют ваши усилия по установлению мира в Сирии в 2018 году».

«Казахстан заверяет в готовности в дальнейшем предоставить вам всю возможную поддержку», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Что касается совместного заявления стран-гарантов по итогам международной встречи в Астане, то они в очередной раз подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, приветствуя прогресс в реализации меморандумов по созданию зон деэскалации в этой стране от 4 мая 2017 года, а также приветствуют достижения по борьбе против терроризма в Сирии.

Страны вновь подтвердили решимость продолжать сотрудничество для того, чтобы полностью искоренить ДАИШ, ИГИЛ, фронт Нусра и другие террористические организации, как указано Советом безопасности ООН, и предотвратить перемещение международных террористов в другие страны и регионы. Кроме того, страны-гаранты намерены продолжать совместные усилия по обеспечению прогресса для снижения насилия, сделать это необратимым и подчеркивают необходимость предпринимать срочные и активные международные шаги для того, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну и достичь политического решения кризиса в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН 2254, путем инклюзивного, справедливого, открытого, транспарентного процесса, возглавляемого и руководимого сирийским народом, ведущему созданию Конституции, которую будет «поддерживать весь сирийский народ».

«(Стороны) вновь подтверждают решимость тесного взаимодействовать на регулярной основе для того, чтобы поддерживать подготовительные работы и провести Конгресс по сирийскому национальному диалогу в Сочи 29-30 января 2018 года с участием всех слоев общества Сирии, и призвать представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозицию…. активно сотрудничать. Для этой цели три гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи перед Конгрессом 19-20 января 2018 года», - зачитал Абдрахманов.

Кроме того, Россия Турция и Иран приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных, похищенных и обмену телами, нахождению без вести пропавших лиц, а также совместное заявление по гуманитарному процессу разминирования Сирии, включая объекты культурного наследия.