​Назарбаев о разногласиях с Кыргызстаном: «У нас не осталось нерешенных вопросов»

По итогам официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Астану между странами больше не осталось нерешенных и недосказанных вопросов, заявил на итоговой пресс-конференции Нурсултан Назарбаев. Главы государств обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, подписали договор о демаркации кыргызско-казахстанской границы и поставили цель довести товарооборот до $1 млрд к 2020 году.

«Проделана важная работа по выполнению подписанной нашими же правительствами Дорожной карты по взаимодействию в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного налогового и таможенного контроля. Сейчас все нормализуется. Со стороны Казахстана эти меры приняты были только для того, чтобы соответствовать принятым нами договорам в рамках ЕАЭС. В результате ситуация на нашей границе нормализовалась, на пунктах пропуска отсутствует скопление транспорта. Дорожная карта состоит из оперативных краткосрочных, но и системных мер, которые требуют определенное время для полного решения. В этой связи правительствами наших стран на нашей отдельной встрече в узком составе поручено обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа», - сказал Назарбаев.

Он также отметил необходимость активизировать торговые резервы, чтобы к 2020 году довести уровень совместной торговли до одного миллиарда долларов. «Казахстан является одним из ключевых инвесторов кыргызской экономики. В этом контексте отмечена важность дальнейших шагов по созданию наиболее благоприятных условий для инвестиций и компаний – инвесторов двух наших стран. В целях улучшения инвестиционного сотрудничества, активизации торгово-экономических отношений, обсудили возможность создания делового совета Казахстана и Кыргызстана. Данная площадка позволит укрепить прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран, усилит деловое партнерство, будет способствовать в урегулировании спорных моментов между предприятиями», - заявил президент.

Вместе с тем стороны рассмотрели перспективы сотрудничества государств в сфере цифровых технологий и поручили правительствам обменяться опытом в этой сфере, проработать возможность реализации совместных проектов. Значимой темой переговоров, как и всегда, стало водно-энергетическое сотрудничество и активизация деятельности международного фонда спасения Арала. Назарбаев заверил, что главы государств в очередной раз подтвердили: «Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии должны являться достоянием общим, укрепляющим дружбу и доверие между нашими странами».

«Все вопросы, которые необходимо было обсудить – обсуждены, не осталось никаких не сказанных, и каких-то скрытых или каких-то вопросов, которые будут представлять в будущем препятствия для наших отношений. И в этой доверительной открытой обстановке, мы договорились о том, что комиссия и группы, которые мы создаем, создадут специальный протокол по сегодняшней встрече, и мы возьмем под контроль каждый пункт исполнения этих договоренностей», - заключил Назарбаев.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков заверил, что Кыргызстан намерен активно укреплять отношения дружбы, добрососедства, стратегического партнерства между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга. «Я пригласил Нурсултана Абишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана», - сообщил он.

Кроме того, он выразил мнение, что в Астане подписан исторический документ – договор о демаркации кыргызско-казахстанской госграницы и соглашение о режиме кыргызско-казахстанской границы. «Убежден что это будет способствовать тому, что наши границы будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с тем, мы должны стремиться, чтобы между нами граница была лишь формальностью, и наши народы могли беспрепятственно ее пересекать, как это было раньше. Ведь мы поистине братские народы», - заявил Жээнбеков.