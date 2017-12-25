Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном должен увеличиться в 2,5 раза

Такую цель поставило перед собой руководство обеих республик
Объем торговли между Казахстаном и Узбекистаном за год увеличился вдвое и достиг $2 млрд. Страны нацелены на то, чтобы довести этот показатель до $5 млрд, сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе интервью журналистам республиканских СМИ, показанном вечером в понедельник в эфире казахстанских телеканалов.
Еще по теме:
- Мажилис одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Азербайджаном о международном автосообщении
- Казахстан планирует наладить поставки урана в ОАЭ
- Президент Польши уверен, что товарооборот с Казахстаном может превысить 3 млрд долларов
- В Алматы с начала года демонтировали 1300 торговых ларьков
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые