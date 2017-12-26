Мир на ночь. 25-26 декабря 2017 года

С Байконура во вторник состоится запуск ракетоносителя с разгонным блоком, потерпевшим аварию ранее в ходе пуска с космодрома Восточный, в России определили главные слова на русском языке в 2017 году, неизвестный филантроп основал благотворительный фонд на основе биткоинов, Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента России, Аршавин приглашал Кержакова играть за алматинский «Кайрат», снижен прогноз по продажам iPhone X в первом квартале 2018 года на 5-10 млн штук из-за низкого спроса на смартфон.

Запуск первого национального спутника Анголы AngoSat-1 на ракете-носителе «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» назначен на 26 декабря с Байконура, сообщает РИА новости. «Старт назначен в 22.00 мск», — отметил представитель Роскосмоса. Ранее сообщалось, что пуск «Зенита» с Байконура перенесен с 7 на 26 декабря из-за своевременно выявленных проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока «Фрегат». Неисправность была устранена. Госкомиссия, продолжающая расследование аварии разгонного блока «Фрегат» при запуске с нового космодрома Восточный, также не стала отменять старт ракеты «Зенит» разработки украинского «КБ «Южное». 28 ноября штатно выведенный на промежуточную орбиту ракетой «Союз-2.1б» разгонный блок «Фрегат» с 19 космическими аппаратами потерпел аварию и упал в Атлантику. Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов уточнил, что авария разгонного блока «Фрегат» при запуске с Восточного произошла при совпадении многих уникальных условий.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости продолжит в Сирии бороться с террористами. Борьба будет осуществляться «точечно», сообщают «Ведомости». По его словам, на данный момент в Сирии уже не требуется «широкого применения вооруженных сил России». У России в Сирии остается два пункта базирования, работа по борьбе с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжится, если это потребуется, сказал Путин на встрече с Федеральным собранием. По его словам, такого количества техники и личного состава, который был раньше в Сирии, теперь не требуется. «Во всяком случае на сегодняшний день не требуется», — заключил Путин. Через Сирию прошли около 50 000 военных из России. На территории Сирии остаются три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил Топ-10 слов 2017 года, пишет Коммерсант. В состав совета входят писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы. Лидером рейтинга стало слово «реновация», сообщается на сайте «Год литературы». В тройку также вошли «биткойн» и «хайп». Следом за ними идут слова: «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент». При этом эксперты составили и рейтинг авторских неологизмов (протологизмов). Первое-второе место разделили слова «домогант» и «гоп-полититка». Тройку лидеров замыкает понятие «зломенитый». В Топ-15 еще вошли: «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр», «дерзюминка», «живолюдье», «достосрамный», «неозлобизм».

Неизвестный филантроп по имени Пайн основал благотворительный фонд, в которой вложил 5,057 биткоина, сообщает Republic.ru. Он жертвует деньги на общественно полезные проекты. О личности филантропа ничего не известно. Фонд Пайна называется Pineapple Fund (Ананасовый фонд). Фонд уже перечислил $7,5 млн на благотворительность по всему миру. Фонд, по словам Пайна, обращает внимание на три вещи, когда выбирает компании, которым хочет пожертвовать деньги. Это значимость работы, особенно на международном уровне, ее инновационность и значимость. Но Пайн признается: главный фактор – это его чутье и доверие к компаниям, которым он хочет перевести средства. Всего пожертвования получили девять некоммерческих организаций. Среди них медицинские исследователи и технические структуры, работающие над проектами с открытым кодом. Один из фондов занимается МДМА-терапией для лечения посттравматического синдрома, другой проект налаживает разработку источников воды в Африке, третий сосредоточен на защите прав людей онлайн.

Выдвинутая кандидатом в президенты Ксения Собчак предложила политику Алексею Навальному стать ее доверенным лицом после того, как ЦИК России отказал ему в регистрации, сообщает телеканал «Дождь». Собчак отметила, что неоднократно говорила, что недопуск Навального до выборов — это «чудовищная несправедливость и очередная ошибка властей». Однако, по ее словам, это «лишний раз доказывает, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы». «Я против бойкота выборов. Я помню, как и сам Навальный в 2011-м поддерживал эту позицию», — подчеркнула Собчак, добавив, что «серьезного снижения явки бойкот не даст». Она отметила, что бойкот — «неэффективный и вредный метод» и что он «не только снизит явку, но и увеличит проценты [Владимира] Путина». «Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала Собчак.

Выступающий за алматинский клуб «Кайрат» российский футболист Андрей Аршавин уговаривал бывшего партнера по «Зениту» Александра Кержакова перебраться в казахстанский клуб, пишут «Известия» со ссылкой на футбольного агента Рустама Раджабова. «По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре «Зенита», — утверждает он. Ранее стало известно, что «Зенит» заинтересован в услугах футболиста Аршавина. Петербургский клуб готов предложить спортсмену административную должность. Футболист Андрей Аршавин вошел в список пяти лучших футболистов сезона в Казахстане.

Аналитики снизили прогнозы по продажам iPhone X в первом квартале 2018 года на 5-10 млн штук из-за низкого спроса на смартфон в рождественские праздники, сообщает The Bell со ссылкой на Bloomberg. Причина — «высокая цена при недостаточном количестве интересных инноваций». iPhone – самый популярный девайс 2000-х годов: за 10 лет существования гаджета Apple продала 1,2 млрд телефонов.