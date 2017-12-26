Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Москву

26-27 декабря состоится рабочий визит Нурсултана Назарбаева в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ), сообщает Акорда.

Пресс-служба Кремля отмечает, что в ходе встречи «предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях».

Эксперты высказывают мнение, что дискуссия будет посвящена, главным образом, экономическим вопросам и влиянию внешней политики на безопасность стран региона.

Во встрече примут участие кроме главы государства президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, России Владимир Путин, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.