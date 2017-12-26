Нацбанк изменит подходы к валютному регулированию в Казахстане

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров поддержал проект нового закона «О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле». Документ планируется ввести в действие с 1 июля 2019 года. В ближайшее время он будет внесен в парламент.

«Основная цель законопроекта - плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию и создания международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового центра «Астана», - пояснил председатель национального банка Данияр Акишев.

Он отметил, что основная задача законопроекта состоит в расширении охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращении использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Так, основными изменениями документа являются признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов, расширение охвата валютных операций трансграничного характера, усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала, уточнение порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций.

«По статусу резидентства филиалов иностранных организаций по действующему в настоящее время валютному, законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами и, соответственно, вправе с резидентами осуществлять валютные операции», - пояснил глава Нцбанка, отметив, что только за 2016 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами Казахстана, которые были совершены в иностранной валюте, составил 2,5 млрд долларов. А после вступления в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что «приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам».

«В этой связи предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидентов соглашениями, заключёнными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий договоров, заключённых до введения в действие настоящего закона», - заверил он.

В части расширения охвата валютных операций трансграничного характера регулятор предлагает внедрить более полный охват валютных операций статистическим мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

«По экспортно-импортным договорам сохраняется существующая процедура учётной регистрации. Новацией является распространение этой процедуры также на валютные договора по экспорту-импорту работ и услуг», - рассказал он.

В законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны.

«Первое— предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, предусматривающего погашение путем зачисления денег на счета в Казахстане. Второе — предоставление нерезидентам финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане. Третье— предоставление резидентами безпроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней. Четвертое — операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней», - перечислил Акишев, пояснив, что такие операции будут осуществляться банками только при предоставлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.

Кроме того, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащим банковскую тайну, комитету государственных доходов. По порядку обращения валютных ценностей на территории Казахстана небанковскиим обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным банком, а профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручениям клиентов.