Штормовое предупреждение объявлено в Астане

В середине рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны принесут снегопады, метели и ветер скоростью 15-20 м/с с порывами 23-28м/с в большинство областей республики, предупреждает Казгидромет.

«27 декабря в Костанайской области ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. По Северо-Казахстанской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. Местами метель, гололед», - говорится в распространенном штормовом предупреждении.

Непогода коснется и столицы, где 27 декабря ожидается снег и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет достигать 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют шторм с вероятностью 95%. Метель и гололед ожидаются днем в среду и в Петропавловске. Северо-западный ветер будет достигать 15-20 м/с.

«Температура воздуха по всей территории Казахстана понизится и станет похожей на декабрьскую», - утверждают в Казгидромете.