Новые подходы по выплатам компенсаций потерпевшим по уголовным делам принял парламент

«Данный законопроект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих в области компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений, и установление правовых, социальных и организационных основ по ее выплате путем создания в соответствии со ст. 173 УПК РК фонда компенсации вреда потерпевшим», - говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом отмечается, что целью данного законопроекта является создание благоприятных правовых условий для формирования механизма защиты прав потерпевших, оказание финансовой помощи потерпевшим, их законным представителям, а также систематизация порядка финансирования и выплат средств путем аккумулирования правовых, организационных, финансовых, административно-распорядительных ресурсов в фонде компенсации вреда потерпевшим.

«Учитывая отсутствие в действующем законодательстве Казахстана правового механизма по оказанию финансовой помощи потерпевшим от уголовных правонарушений, принятие закона приведет к укреплению защиты прав и законных интересов потерпевших, будет способствовать обеспечению безопасности общества и предупреждения преступлений, а также росту доверия населения органам уголовного преследования и суду», - поясняют в комитете.

Законопроектом предлагается создание финансового инструмента, имеющего социальную направленность для удовлетворения потребности потерпевших от уголовных правонарушений; уменьшение материальной нагрузки на граждан, ставших жертвами отдельной категории уголовных правонарушений, в связи с затратами на погребение, лечение, реабилитацию и другие мероприятия; повышение эффективности института возмещения вреда посредством участия государства; стимулирование предъявления государством регрессных исков против лиц, совершивших уголовные правонарушения.

Отметим, также парламентарии изменили сроки введения в действие закона, а также норм, предусматривающих выплату компенсаций, соответственно с 1 января 2017 года на 1 июля 2018 года и с 1 января 2019 года на 1 июля 2020 года.

Более подробно о новых законопроектах Vласть писала ранее.