​Тенге ослаб до 332 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $123,45 млн., показав снижение на $6,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:00 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $66,57 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть держатся вблизи пиков 2015 года на фоне снижения предложения. К концу 2017 года уровень предложения на рынке был достаточно низким из-за продолжающегося сокращения добычи ОПЕК, а также России.

Поддержку котировкам североамериканского сорта оказали данные Американского института нефти, указавшие на снижение запасов сырья на 6 млн. баррелей до 432,8 млн. Перебои в работе нефтепроводов в Ливии и Северном море также поддержали цены. Поставки около 100 тыс. баррелей ливийской нефти в сутки были прекращены на этой неделе после взрыва на нефтепроводе. Североморской нефтепровод Forties, транспортирующий 450 тыс. баррелей нефти в сутки, был закрыт в начале месяца в связи с ремонтными работами.