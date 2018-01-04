​За полгода работы в ФСМС поступило платежей на 32,1 млрд тенге

За июль-декабрь 2017 года общая сумма платежей в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) достигла 32,1 млрд тенге. Ранее он прогнозировался на уровне 30 млрд тенге, сообщает в четверг МИА «Казинформ».

Отчисления работодателей за обязательное социальное медицинское страхование составили 26,4 млрд тенге, около 82,2% от общего объёма поступлений. Сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера - 5,7 млрд тенге, или около 17,8%.

Сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей в ФСМС в декабре этого года составила более 7,4 млрд тенге.

По уплате отчислений и взносов по-прежнему лидируют города Алматы, Астана, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.