Бишимбаев заявил о своей невиновности

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев дал показания в суде, он заявил, что не причастен к тем преступлениям, которые ему инкриминируют, но ему «стыдно за то, что не оправдал доверие президента».

«Везде, где бы я ни работал - в «Самруке» (фонд «Самрук-Казына»), «Байтереке», в министерстве, я стремился добиваться поставленных главой государства задач, поручений. Для меня это всегда был приоритет номер один. Все задачи, которые президент ставил - все это делалось для граждан Казахстана: жилье, работа, рабочие места. (…) Я глубоко признателен президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране на самом высоком уровне», - начал выступление Бишимбаев.

Он заявил, что не причастен к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. Но при этом отметил, что виноват перед президентом.

«Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу – Жаксыбаев, Джакупов и другие - подвели меня. Я несу за это ответственность перед главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие президента. Я так ошибся в подборе кадров! Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это», - подчеркнул он.

Бишимбаев объяснил, почему весь год (бывшего министра задержали 10 января 2017 года - V) не давал никаких показаний, и ждал завершения исследования материалов дела: «Я принял решение воспользоваться законным правом дать показания только в суде, на суде, на котором будут присутствовать представители СМИ. Дать объективные, честные показания, которые мне известны. Представить казахстанскому обществу сведения по вменяемым мне преступлениям».

«С первого дня моего задержание всё следствие, относительно меня, велось с обвинительным уклоном», - заявил экс-министр.

«Я видел предвзятое отношение со стороны следствия, органов обвинения. Некоторые подозреваемые на очных ставках со мной, они заплакали. И я понимаю почему – от безысходности и давления машины следствия, которая давила всех и заставляла называть мою фамилию, давать против меня показания, даже если эти люди меня абсолютно не знают. Это давление я в полной мере ощутил на себе. Неоднократно меня приглашали на, своего рода, не процессуальные беседы без адвоката, в которых предлагали признаться во всём, иначе мне дадут по максимуму», - сообщил он.

Бишимбаев объясняет это тем, что люди его оговаривают, потому что следователи обещали сократить им срок или выпустить на свободу.

«Каждый человек, находясь в заключении, начинает верить во все, что ему говорят. Более того, неоднократно следователи говорили, что могут влиять на суд, что они могут решить все вопросы, связанные с признанием и так далее. Откровенно говоря, я никогда не мог подумать, что на голословных, ничем не подтвержденных заявлениях, заинтересованных подозреваемых, не только меня, но и любого гражданина нашей страны можно облить грязью, оболгать и посадить на скамью подсудимых. При этом ни один орган, ни прокуратура не хочет объективно разбираться в сути происходящего. Остановите этот беспредел. Я сейчас в шоке и это не даёт мне покоя. Неужели это на самом деле происходит?», - отметил он.

Экс-министр также указал на то, что в ходе судебного разбирательства обвиняемые неоднократно «меняли, искажали показания».

«Я не причастен к тем преступлениям, о которых здесь идёт речь», - заверил Бишимбаев, выразив надежду на «справедливый, беспристрастный и принципиальный суд».