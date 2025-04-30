Он признан виновным в хищении денег банка
Экс-акционера «Банка Астаны» заочно осудили на 10 лет
ФОТО С САЙТА TODAY.KZ

22 апреля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО «Банк Астаны», сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Суд признал виновным экс-председателя Совета директоров и мажоритарного акционера АО “Банк Астаны” Тохтарова О. в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период», - сказал Бигайдаров.

Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в виде жилых, административных и производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге.

Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджеров АО «Банк Астаны».

«С учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор не вступил в законную силу», - добавил официальный представитель антикора.

Имущественные ценности, конфискованные судом, были установлены в ходе следствия по результатам параллельного финансового расследования. При этом доказана фактическая принадлежность активов фигуранту, часть которых оформлена на аффилированных лиц.

«Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года.

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