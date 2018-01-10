МИД сделал заявление относительно межкорейских переговоров на высоком уровне
Казахстан призывает к скорейшему возобновлению переговоров по ядерной программе КНДР
Фото пресс-службы министерства иностранных дел

Казахстан приветствует состоявшиеся 9 января 2018 года переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и Корейской Народной Демократической Республикой и высоко оценивает усилия двух государств по улучшению двусторонних отношений, сообщает в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В качестве председателя Совета Безопасности ООН, а также как страна, добровольно отказавшаяся от ядерного оружия, Казахстан призывает все заинтересованные стороны к скорейшему возобновлению переговорного процесса по ядерной и баллистической программам Северной Кореи», - говорится в заявлении.

В ведомстве надеются, что состоявшаяся встреча и участие КНДР в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане положит начало возобновлению полноценного межкорейского диалога и будет способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове.

«Уверены, что активный диалог между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой будет иметь положительное влияние на вопрос денуклеаризации Корейского полуострова», - также указано в сообщении.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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