Казахстан призывает к скорейшему возобновлению переговоров по ядерной программе КНДР

Казахстан приветствует состоявшиеся 9 января 2018 года переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и Корейской Народной Демократической Республикой и высоко оценивает усилия двух государств по улучшению двусторонних отношений, сообщает в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В качестве председателя Совета Безопасности ООН, а также как страна, добровольно отказавшаяся от ядерного оружия, Казахстан призывает все заинтересованные стороны к скорейшему возобновлению переговорного процесса по ядерной и баллистической программам Северной Кореи», - говорится в заявлении.

В ведомстве надеются, что состоявшаяся встреча и участие КНДР в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане положит начало возобновлению полноценного межкорейского диалога и будет способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове.

«Уверены, что активный диалог между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой будет иметь положительное влияние на вопрос денуклеаризации Корейского полуострова», - также указано в сообщении.