Казахстан продолжит консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия - Назарбаев

Он подтвердил, что примет участие в дебатах СБ ООН, намеченных на 18 января
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика на посту председателя Совета безопасности ООН продолжит консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия.
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