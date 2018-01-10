Казахстан продолжит консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика на посту председателя Совета безопасности ООН продолжит консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия.

«В январе 2018 года Казахстан приступает к исторической работе в качестве председателя Совета безопасности ООН . Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан работает по всей повестке этого важнейшего органа ООН, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления глобального мира и безопасности. 18 января я планирую принять участие в тематическом брифинге Совета безопасности ООН - нераспространение оружия массового уничтожения, меры доверия», - сказал Назарбаев по итогам церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран.

Он отметил, что «эта тема для заседания выбрана не случайно». «Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия», - заключил Назарбаев.