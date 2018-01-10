Инцидент произошел в парке аттракционов на острове Пхукет
Казахстанские туристы пострадали в результате ДТП в Таиланде - СМИ
Фото phuketbesttours.com

Десять человек, включая восемь туристов из Казахстана, их гида и водителя, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Nation.

По данным информагентства, водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево. Девять из десяти пострадавших с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку. Два человека получили переломы ног, еще один — перелом руки, у остальных – сильные ушибы, сообщает издание.

Основной аттракцион Hanuman World - «полет» на тросе, протянутом над джунглями, пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, в том числе у россиян и граждан стран СНГ, также сообщает сайт.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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