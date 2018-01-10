В Шымкенте проспекту Астаны дадут имя Назарбаева

На внеочередной сессии Южно-Казахстанского областного маслихата на повестку дня кроме прочих было вынесено предложение назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Нурсултана Назарбаева, сообщает в среду пресс-служба областного акимата.

На заседании «выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого Президента нашей страны - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно», говорится в распространенном сообщении.

В заседании принял участие и аким области Жансеит Туймебаев.

В конце ноября 2017 года в ходе сессии маслихата города Алматы депутаты согласовали переименование одной из главных улиц Алматы улицы Фурманова в проспект Назарбаева. Решение было принято «с учетом предложений жителей мегаполиса».

Позднее во время встречи с представителями казахстанских СМИ президент назвал решение о переименовании улицы Фурманова «суетой». «Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать, не надо. Не в этом дело. Надо остаться в истории своими делами. Ни большой и длительной жизнью, ни какими-то памятниками, а делами. Я стараюсь это делать», - заявил тогда глава государства.