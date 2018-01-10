Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области

В среду президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на должность акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, ранее он был освобожден от должности вице-премьера и министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды. А вот уже бывший глава региона Карим Кокрекбаев перейдет на другую работу.

«Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович назначен акимом Жамбылской области», - говорится в сообщении.

Другим же указом президента Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности акима Жамбылской области «в связи с переходом на другую работу».

55-летний Аскар Мырзахметов – выпускник Алматинского зооветеринарного института по специальности зооинженер и целевой аспирантуры Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. В разные годы занимал должности главы совета директоров Продкорпорации, первого вице-министра сельского хозяйства, министра сельского хозяйства, посла Казахстана в Узбекистане, главы социально-предпринимательской корпорации «Онтустик» в ЮКО, акима ЮКО, первого заместителя председателя партии «Нур Отан». С мая 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства. В середине июня 2016 года также стал заместителем премьер-министра и возглавил комиссию по земельным реформам.

Карим Кокрекбаев трудовую деятельность начинал помощником машиниста локомотивного депо станции Чу. В разные годы первым заместителем генерального директора ГП «Алматыжелдорэкспедиция», начальником главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Казакстан темир жолы», начальником Алматинской железной дороги, генеральным директором РГП «Международный аэропорт». Также занимал посты акима Мойынкумского района Жамбылской области (1999-2000), вице-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, генерального директора ТОО «ЭйрКазахстанТур», вице-президента, управляющего директора по перевозочному процессу АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы» (2000-04.2008); главного инженера АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы» (04.2008-10.2008); с 2008 года – заместителя акима, с 2009 года – первого заместителя акима Жамбылской области. Возглавил область в конце 2013 года.