Восточный Казахстан не планируется объявлять зоной экологического бедствия – аким

Аким Восточно-Казахстанский области Ермек Кошербаев считает недостаточным финансирование мероприятий по охране окружающей среды в регионе, но не планирует объявлять Усть-Каменогорск или другие города зоной экологического бедствия. Об этом он заявил в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

«Не планируется (объявить Усть-Каменогорск или другие города области зоной экологического бедствия – В.)», сказал Кошербаев, отвечая на вопросы.

По его словам, в регионе есть программа по улучшению экологической среды, рассчитанная на несколько лет. Однако конкретные сроки ее реализации Кошербаев не назвал, сообщив только, что предусмотрено 14 млрд тенге.

Также, отметил аким, создано общественное объединение «Бюро экологической ситуации», членом которой может стать любой житель города, а также ученые. На его функционирование акимат планирует направить часть экологических штрафов, которые предприятия платят в бюджет, а это около 3,5 млрд тенге в год. Но сначала глава области планирует разобраться, на что раньше шли эти деньги.

«Эти штрафы должны использоваться сугубо на цели, направленные на улучшение качества воздушного бассейна и уменьшения количества загрязнений. Мы перепроверим то, как они расходовались ранее», - подчеркнул он.

Кошербаев признал проблемы с экологией в регионе, но они «в одночасье не решатся», а остановить заводы – «не выход из положения». Более того, он заявил, что предприятия работают на грани возможного по технологиям. С другой стороны, предотвратить полный выброс определенных частиц невозможно. В качестве решения проблемы глава региона видит газификацию частного сектора, закуп экологичного транспорта, установку датчиков качества воздуха по городу.

«В городе всего 10 стационарных экологических постов, которые передают нам данные о состоянии воздушного бассейна. Люди чувствуют, что на улице происходит, воздух грязный, но замеры мы отправляем в департамент экологии или “Казгидромет”, портативные приборы которых точного решения не дают», - пояснил Кошербаев.

Аким считает, что нужно «определить все основные точки и установить систему мониторинга качества окружающего воздуха».

«Тогда не будет голословных утверждений, что если где-то дым увидели, то все, это загрязнили», - пояснил Кошербаев, отметив, что деньги на эту систему возьмут из оплачиваемых штрафов за загрязнение экологии.

Также Кошербаев сообщил, что один из крупных банков Казахстана готов оказать финансовую помощь.

В целом аким считает недостаточным уровень затрат на окружающую среду в регионе и пообещал в 2025 году увеличить их на 30%.