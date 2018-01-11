Прокурор просит увеличить срок лишения свободы Кибирова с 6,8 до 11 лет

Прокуратура внесла апелляционный протест по поводу приговора Шухрату Кибирову – алматинцу, осужденному на 6,8 лет по обвинениям в возбуждении религиозной розни и пропаганде экстремизма. Прокурор Клышбаев, внесший протест, требует ужесточить наказание, увеличив срок тюремного заключения Кибирова до 11 лет.

«Я получил копию апелляционной жалобы прокуратуры в суде. Там очень короткий текст, на четверть страницы. Никакого обоснования (продления срока – V) я там не увидел», - сказал Vласти адвокат Кибирова Галым Нурпеисов.

32-летний алматинец Шухрат Кибиров был арестован сотрудниками городского департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) в апреле прошлого года. Его обвинили в преступлениях, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») Уголовного кодекса. Поводом к аресту и выдвижению обвинений послужили нашиды (мусульманские песнопения, исполняются соло мужским вокалом или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов – V), опубликованные на странице пользователя аккаунта «Алим Ахметов». После ареста Кибиров почти месяц не мог увидеть своего адвоката, что, по словам юристов и правозащитников, является грубым нарушением конституционного права на защиту. В ходе суда Кибиров свою вину отрицал. Один из свидетелей заявлял о давлении со стороны следователей, которые, по его словам, «заставили подписать и написать, что Кибиров Шухрат является «Алим Ахметов» (страница во «Вконтакте», в которой были загружены нашиды – V). И еще что-то против Кибирова Шухрата».

В итоге в Алмалинском районном суде судья Кайсина вынесла приговор: «признать Кибирова Шухрата Адильжановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 164 часть 1 233 – 1 часть 2 УК РК от 16 июля 1997 года и назначить ему наказание по статье 164 часть 1 УК РК – 2 года лишения свободы. По статье 233 – 1 часть 2 УК РК – 6 лет восемь месяцев лишения свободы. На основании статьи 58 часть 3 УК РК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить Кибирову Шухрату Адильжановичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 8 месяцев лишения свободы».

Защита Кибирова подала апелляцию в городской суд. Первые слушания по апелляции должны были состояться вчера, 10 января, но их перенесли на 19 января.

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