ВВП Казахстана по итогам года составил 4%

По предварительным данным рост экономики Казахстана по итогам 2017 года составил 4%. В следующем году этот показатель ожидается на уровне 3,1%, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«По предварительным итогам 2017 года рост ВВП составил 4,0%. Экономический рост был сбалансированным с синхронным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности», - сообщил Сулейменов.

По его словам, основными катализаторами роста стали: расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. Внешняя среда также положительно повлияла на внутриэкономическую активность. «К факторам позитивных внешних условий можно отнести более высокую ценовую конъюнктуру на нефть и металлы (цена на нефть марки Brent: 2016 – 44,0$, 2017 – 54,4$; индекс цен на металлы: 2016 – 97,9% 2017 – 122,9%), а также улучшение экономической ситуации у основных торговых партнеров – ЕС, России и Китая. В следствие чего, зафиксированы положительные сдвиги по внешней торговле. По итогам 11 месяцев экспорт в Россию вырос на 33,0%, в ЕС – 31,0% и Китай – 34,9%», - объяснил министр.

Вместе с тем, ключевую роль в активизации восстановительных процессов сыграл ценовой фактор. Инфляционный фон по сравнению с 2016 годом понизился на 1,4 процентных пункта, составив 7,1%, уровень безработицы составил 5,0%. Что касается планов на следующий год, то, как заверил Сулейменов, «министерством будут предприниматься меры по обеспечению роста (экономики - V) 3,1% согласно макропрогнозу в 2018 году».