Контроль за безопасностью во время непогоды возложили на Аскара Мамина

В четверг в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев возложил контроль за безопасностью во время непогоды на первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина.

Калмуханбет Касымов доложил премьер министру о ситуации на дорогах: «снегопады, усиление ветра, снижения видимости. Приняты меры по установлению контроля и ограничению движения автотранспортных средств. В настоящее время полностью закрыто движение автотранспортных средств из Астаны по всем направлениям для всех видов автотранспорта. Также закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях».

Также по данным министра внутренних дел, на всех дорогах установлены контрольные посты патрульной дорожной полиции, дорожных служб, организована работа дежурств спасателей комитета чрезвычайных ситуаций.

«В Астане, в областных центрах и населённых пунктах указанных областей полиция и КЧС оказывают помощь и содействие коммунальным и транспортным средствам по очистке дорог. В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность. Обстановку держим на контроле, население постоянно получает информацию о погодных условиях», - резюмировал министр

«Аскар Узакпаевич, контроль за вами», - ответил Сагинтаев.