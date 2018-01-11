Общенациональный план по реализации послания президента будет внесен в правительство в субботу

Соответствующее поручение дал в четверг в ходе заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. «Миннацэкономики внести в срок до 12 часов 13 января в правительство согласованный проект постановления правительства РК «О проекте указа президента РК об утверждении общенационального плана по реализации послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Канцелярии премьер-министра вынести на следующее заседание правительства данный проект указа 16 января. Общую координацию работ возлагаю на Ерболата Аскарбековича (Досаева – вице-премьера - V)», - поручил Сагинтаев.

Он подчеркнул, что члены кабинета министров должны отнестись к этой работе «с большой ответственностью и проявить максимум оперативности в решении возникающих по ее выполнению вопросов». «Опыта у вас предостаточно и поэтому надеюсь на успешное исполнение всех возложенных задач. В ходе исполнения поручения главы государства мы будем заслушивать правительство на регулярной основе», - пообещал премьер.

В целом же, Сагинтаев назначил ответственных министров по реализации послания президента. В частности, министерству по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными госорганами и организациями необходимо разработать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию отечественных предприятий, с упором на экспорт продукции и трансферт технологий, а также определить пилотные проекты по оцифровке ряда промышленных предприятий и приступить к их реализации. Ответственным за это назначен профильный министр Женис Касымбек. Министерство информации и коммуникаций, во главе с Дауреном Абаевым должно выработать комплекс мер по развитию разработок цифровых и инновационных решений на базе Назарбаев университета, МФЦА и международного технопарка IT-стартапов, функционирование частного рынка венчурного финансирования, обеспечить разработку соответствующих законодательных поправок. «По дальнейшей деятельности ПИТ «Алатау» министерству по инвестициям и развитию совместно с министерством по информации и коммуникациям и акиматом Алматы внести конкретные предложения в двухнедельный срок. Мининвестиций приступить к разработке проекта госпрограммы третьей пятилетки индустриализации с акцентом на цифровые технологии. Ответственный – министр Касымбек», - продолжил раздавать поручения премьер.

Вместе с тем, министерство труда и социальной защиты во главе с Тамарой Дуйсеновой оценит риски высвобождения работников в связи с цифровизацией экономики, определит согласованную политику по их трудоустройству.

Министерству образования и науки совместно с министерствами труда, национальной экономики, финансов и акимами глава кабинета министров поручил принять меры по повышению с 1 января 2018 года на 30% должностного оклада учителей 1, 2, 5, 7 классов, которые перешли на обновлённое содержание. А с 1 сентября - дополнительно ещё 3, 6, 8 классов. Кроме того, нужно предусмотреть вопрос по введению в 2018 году национального квалификационного теста для учителей с определением новой сетки категорий по уровню квалификаций - повышение от 30 до 50% заработной платы учителей в зависимости от подтверждённой квалификации по новой системе. «Внести предложения по совершенствованию программы раннего развития детей с 1 сентября 2019 года, рассмотреть опыт стран СНГ и ОЭСР и внести предложения по снижению нагрузки в школах, принять меры по развитию педагогических кафедр, усилить качество преподавания математических и естественных наук на всех уровнях образования. Продолжить работу по развить цифровых образовательных ресурсов с размещением видеоуроков в виде лекций в интернете, обеспечить школы интернетом, внедрить подушевое финансирование, принять меры по созданию во дворцах школьников во всех регионах детских технопарков и бизнес-инкубаторов», - также добавил он.