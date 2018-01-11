Казахстан добыл 86,2 млн тонн нефти в 2017 году

По итогам 2017 года Казахстан добыл 86,2 млн тонн, что является абсолютно рекордным показателем за всю историю независимости страны, сообщил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Что касается добычи, во-первых, можно всех поздравить и сказать «спасибо» нашим нефтяникам – 86,2 (млн тонн – V) - это рекордный объем добычи нефти за всю историю нашей страны. И он существенно помог, будем откроенными, в достижении четырехпроцентного роста (ВВП - V)», - заявил Сулейменов. Он также сообщил, что по планам на следующий год сохранить объемы добычи на этом же уровне, а возможно, «даже несколько выше».

Отметим, что ранее министр энергетики говорил, что Казахстан в 2017 году может добыть 86 – 86,5 млн тонн нефти.