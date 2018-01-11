В Астане в связи с непогодой изменены схемы движения автобусных маршрутов

В связи с ограничением проезда транспортных средств по целому ряду улиц, временно изменены схемы движения ряда городских автобусных маршрутов, сообщается в четверг на официальной странице Astana LRT в Фейсбуке.

Изменения произошли в схеме движения маршрутов № 32, № 50: «отрезок пути маршрутов, проходящий по ул. Калдаякова перенесен на ул. Нажимеденова».Схема движения маршрута № 9 будет ограничена до остановки «ГМ «Кенмарт».Схема движения маршрутов №40 и 51 будет временно перенесена с пр.Туран на пр. Кабанбай батыра.

Кроме этого, в связи с ограничением проезда транспортного средства по ул. Орынбор, изменена схема движения маршрута №61: «от начального пункта "Теплотранзит" до пересечения пр. Туран - ул. Сыганак без изменения, далее направо на ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра - налево на ул. Керей и жанибек хандар, далее по действующей схеме движения в обратном направлении».

Изменения произошли в схеме движения маршрутов № 44, №17: «от пересечения Кургальджинское шоссе - ул. Туран до пересечения Кургальджинское шоссе - ул. Ч. Айтматова без изменения, далее разворот в обратном направлении». Схема движения маршрута № 101 также изменена: «от начального пункта "Акмолинская областная больница № 2" до пересечения ул. Сыганак - пр. Туран без изменения, далее направо на пр.Туран, направо на ул. Достык - далее по действующей схеме движения в обратном направлении».

Ранее стало известно о приостановке движения ряда пригородных маршрутов.