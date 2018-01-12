В ленте Facebook в приоритетном показе будут новости от родных и друзей

Лента социальной сети Facebook станет чаще отображать новости от друзей и родных пользователей, а сообщений компаний и СМИ станет меньше. Об этом в четверг заявил создатель соцсети Марк Цукерберг, пишет ТАСС.

«Первые изменения коснутся ленты новостей, где вы [пользователи] сможете видеть больше [информации] о ваших друзьях, семье и группах. Так как мы выдвигаем это на первый план, то вы будете меньше видеть общественного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети. По его оценке, нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу компании.

Facebook, которой принадлежат четыре самых популярных в мире приложений для смартфонов, в том числе Instagram, на протяжении многих лет уделял первостепенное внимание развитию сложных компьютерных алгоритмов, которые помогают людям взаимодействовать с помощью комментариев, лайков или других способов проявления заинтересованности, пишет Reuters. 33-летний соучредитель компании Цукерберг сказал, что теперь приоритетная цель будет иной. «Я меняю фокус, который я ставлю перед группами разработчиков, чтобы сосредоточиться на том, чтобы помочь вам найти соответствующий контент, чтобы помочь вам иметь более значимые социальные связи», - написал Цукерберг.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.