Порядка 40 человек, пострадавшие из-за сильного ветра в Астане, обратились к медикам

Порядка 40 человек, получившие различные травмы из-за резкого ухудшения погодных условий в Астане, обратились за медицинской помощью, сообщил руководитель управления здравоохранения столицы Камалжан Надыров.

«За сутки за медицинской помощью обратилось 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. Два пациента были госпитализированы, остальным была оказана помощь в приемном покое и даны рекомендации дальнейшего лечения по месту жительства в поликлиниках», - сказал Надыров на брифинге.

По его данным, в основном люди получили ушибы и переломы, но были и серьёзные травмы.

«Был госпитализирован пациент 1966 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации, состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания», - сообщил Надыров.