Порядка 40 человек, пострадавшие из-за сильного ветра в Астане, обратились к медикам

Два человека госпитализированы, состояние одного из них тяжелое
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Порядка 40 человек, получившие различные травмы из-за резкого ухудшения погодных условий в Астане, обратились за медицинской помощью, сообщил руководитель управления здравоохранения столицы Камалжан Надыров.
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