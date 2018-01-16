Международный финансовый центр «Астана» объявил о начале работы

В Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) объявили об официальном запуске, сообщили в пресс-службе МФЦА. Среди задач центра называют «содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной для инвестирования среды в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала».

«Международный финансовый центр «Астана» объявляет об официальном запуске и начале регистрации компаний. При МФЦА начал действие Комитет по регулированию финансовых услуг (далее - АФСА). АФСА лицензирует широкий спектр услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов. В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с собственным правом, основанным на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. Создан независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр. На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (AIX – V), соответствующая лучшим мировым стандартам. Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. Создан Экспат-центр, работа которого упростит привлечение международных экспертов в Астану. МФЦА предоставляет систему единого окна, упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что международная презентация МФЦА пройдет в середине года.

В МФЦА также отметили, что «основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.

В декабре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Отмечается, что «впервые в постсоветском пространстве будут введены принципы английского права, официальным языком финансового центра будет английский язык».

В планы руководства МФЦА также входит развитие рынка страховых, банковских услуг и рынок исламского финансирования.

Подробнее о суде при МФЦА, возглавляемом Гарри Кеннетом Вульфом, читайте здесь:

VЛАСТЬ ОБЪЯСНЯЕТ: КАК БУДЕТ УСТРОЕН СУД МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНЦЕНТРА «АСТАНА»?

Об устройстве самого МФЦА:

Как будет работать международный финансовый центр «Астана»