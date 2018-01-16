Полицейские спасли людей из замерзшего автобуса в Костанайской области

Полицейские Костанайской области спасли из замерзшего автобуса 25 человек, среди которых были женщины и дети, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«Третьего января вблизи поселка Талапкер автобус VAN направлялся ночным рейсом из Аулиеколя в областной центр. Однако из-за сильного мороза и утечки моторного масла водителю пришлось совершить аварийную остановку. В автобусе среди пассажиров находились женщины и дети», - говорится в сообщении.

В это время дорогу патрулировали двое полицейских. Они помогли пассажирам, разместив их малыми группами на попутном автотранспорте. В первую очередь они посадили в проезжающие автомобили женщин и детей. Самым последним замерзающий автобус покинул водитель, который дождался прибывшего на подмогу коллегу. Он привез ему топливо, после чего автобус завелся, а полицейские проводили его до Костаная.

В связи с понижением температуры воздуха в регионе руководство батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Костанайской области уплотнило наряды, обслуживающие загородные трассы.