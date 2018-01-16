Полицейские спасли людей из замерзшего автобуса в Костанайской области

В автобусе находились 25 человек
Полицейские Костанайской области спасли из замерзшего автобуса 25 человек, среди которых были женщины и дети, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
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