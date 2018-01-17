В 2018 году на дорогах республики установят 10 специальных измерительных средств

Министерством по инвестициям и развитию в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» ведется работа по созданию Интеллектуальной транспортной системы (ITS), которая состоит из 11 компонентов, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

«Концептуально в состав ITS входят 11 компонентов. Проект широкомасштабный, планируется реализация вплоть до 2021 года. Используя инновационные технологии, поэтапно на дорогах будут запущены элементы ITS», - говорится в распространенном сообщении.

Одним из компонентов ITS являются специальные автоматизированные измерительные средства (САИС), устанавливаемые на основных автомобильных транспортных коридорах - они обеспечивают бесконтактное взвешивание транспортных средств в движении, исключают безосновательные остановки.

«В текущем году планируется запуск 10 САИС, и в целом к 2020 году планируется довести их общее количество по стране до 46 единиц», - сообщается в пресс-релизе.

Также предполагается установка системы управления дорожным движением: на дорогах будут установлены системы анализа и прогнозирования климатических условий (сеть метеостанций вдоль автодорог), системы видеомониторинга и выявления нарушений ПДД, системы взимания платности. Все они будут внедряться поэтапно до 2021 года, отмечают в министерстве.

В правительстве надеются, что реализация проекта позволит сократить смертность на дорогах, увеличить доход от объёма транзитных перевозок и скорости оказания логистических услуг, полностью охватить измерительными средствами основные автокоридоры, а также создать благоприятные условия для водителей на дорогах.