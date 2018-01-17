Сейтказы Матаев награжден орденом Сахарова «За мужество»

Жюри премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» наградило главу Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева орденом Сахарова «За мужество», сообщает kazmedia.kz со ссылкой на российскую интернет-газету Kasparov.ru. Награда присуждается правозащитным организациям и гражданским активистам, борющимся за гражданские права, в том числе за свободу слова и информации.

«Жюри конкурса «За журналистику как поступок» награждает орденом имени А.Д. Сахарова «За мужество» 22 журналиста, публициста, блогера из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, которые подверглись преследованиям со стороны властей за высказывания своей гражданской позиции», - написала российская интернет-газета.

Организаторы конкура отметили, что «в числе награжденных авторы, осужденные к разным срокам лишения свободы и уже отбывшие наказание, те, в отношении кого возбуждены уголовные дела, кто остается верен себе, не взирая на провокации, нападения и угрозы. Это люди, не побоявшиеся вступить в противостояние с государством».

«Благодаря им в Российской Федерации все еще существует гласность: их усилия помогают выходу в свет правды о прошлом и настоящем, сохраняют достоинство нации, не позволяя ей впасть в раболепие, мракобесие и беспамятство», - говорится на сайте конкурса.

Председателем жюри является чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров.

Награждение состоится во второй половине января.

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев в октябре 2016 года были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по делу о хищениях и неуплате налогов. Они находились под домашним арестом с конца февраля того же года. Адвокаты трижды подавали ходатайства об условно-досрочном освобождении Матаева-старшего. В апреле стало известно, что Сейтказы Матаеву по амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана сократили срок на 2 года 8 месяцев, одна его сын Асет Матаев под амнистию не попал. Сейтказы Матаев вышел на свободу.

4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев был условно досрочно освобождён после одобрения ходатайства его адвокатов от 16 ноября 2017 года. «Особой радости нет, я не считаю себя вышедшим на свободу, потому что мой сын находится в заключении. Это был политический заказ, ни я, ни мой сын вину не признали. Главное - у нас есть дух, за счет этого духа мы держались», - сказал Матаев после выхода из колонии. Тогда же, в комментарии агентству КазТАГ, адвокат Матаева Мадина Бакиева сообщила, что Сейтказы Матаеву по-прежнему запрещено занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными, материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях.