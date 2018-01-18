52 человека погибли в Актюбинской области

«18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от п.Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус».

В автобусе было 55 пассажиров и два водителя. Пяти пассажирам, которым удалось выбраться из горящего автобуса, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте», - сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел (КЧС МВД).

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

Телефоны «горячей линии»: 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

Несколько дней назад ДЧС Актюбинской области объявил акцию «Безопасный транспорт», объяснив это тем, что данная акция проводится и в связи с увеличением пожаров на автомобильном транспорте. Акция началась 15 января и продлится месяц — до 15 февраля. В Актюбинской области за 2017 год зарегистрировано 806 пожаров, из них 178 пожаров на транспорте. С начала 2018 года по сегодняшний день зарегистрировано 36 пожаров, из них 8 пожаров на автотранспорте. Основной причиной пожаров на автотранспорте является короткое замыкание электрических проводов.

Напоминаем, что последняя крупная авария произошла 6 октября — казахстанский автобус заглох на рельсах на станции Покров под городом Владимиром, произошло столкновение с поездом, 17 человек погибли. Автобус марки «Мерседес» вез граждан Узбекистана. Всего в автобусе находилось 58 человек, в том числе двое водителей, один из них погиб.