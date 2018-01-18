​Автобус, сгоревший в Актюбинской области, не выполнял регулярные рейсы и не имел лицензии

Министерство по инвестициям и развитию предоставило информацию о сгоревшем автобусе на трассе Шымкент-Самара, в инциденте с которым погибли 52 человека. По данным ведомства, автобус 1989 года выпуска отсутствовал в перечне автобусов, выполнявших регулярные маршруты, лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки также не было, сообщает пресс-служба министерства.

Автобус следовал по маршруту из Шымкента в Казань, Россия:

«По предварительным данным пострадало 57 человек, из них 52 пассажира погибло, 5 пассажиров вышли своими силами. Автобус осуществлял международную перевозку по маршруту г. Шымкент – г. Казань. На место пожара направлены ТМСП ГУ «ЦМК» (4 чел. и 1 ед. техники), представители АО «КазАвтоЖол» (5 чел. и 4 ед. техники), начальник ОЧС Иргизского района, ПЧ-9 Иргизского района (4 чел. и 1 ед. техники) и пожарный пост ПЧ-7 пос. Карабутак ГУ «СП и АСР» (5 чел. 1 ед. техники). Расстояние от областного центра - 320 километров», – говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В сообщении отмечается, что обязательный техосмотр транспортное средство – автобус Kassbohrer Setra проходил в августе 2015 года. В перечне регулярных маршрутов он отсутствует, и не получал лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, правда, имеется вероятность работы по договору аренды.

18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. На месте происшествия работает оперативный штаб. По предварительным данным, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана, направлявшиеся в Россию. 5 человек, находившихся в автобусе, сумели самостоятельно выбраться из горящего транспорта. Двое из них получили ожоги кистей, им оказана медицинская помощь. Казахстанская и узбекская стороны открыли горячие линии для родных и близких погибших.

Как сообщает агентство «Спутник.Узбекистан», Узбекистан направил в Актобе спецсамолет, на борту которого прибудут специалисты минстерства по чрезвычайным ситуациям и министерства здравоохранения Узбекистана.

Между тем, несколько дней назад ДЧС Актюбинской области объявил акцию «Безопасный транспорт», объяснив это тем, что данная акция проводится и в связи с увеличением пожаров на автомобильном транспорте. Акция началась 15 января и продлится месяц — до 15 февраля. В Актюбинской области за 2017 год зарегистрировано 806 пожаров, из них 178 пожаров на транспорте. С начала 2018 года по сегодняшний день зарегистрировано 36 пожаров, из них 8 пожаров на автотранспорте.