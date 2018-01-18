Совбез ООН: Шесть предложений Назарбаева

В четверг президент Казахстана открыл заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и предложил шесть мер по нераспространению ядерного оружия и укреплению доверия между странами в этом направлении.

«Считаю необходимым усложнить выход из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием. Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции Совета Безопасности ООН, определяющей четкие последствия для тех стран, которые нарушают договор, включая санкционные меры или меры принуждения», - предложил Назарбаев.

По его мнению, это необходимо, поскольку, несмотря на то, что Индия и Пакистан подписали договор, это не остановило их в желании иметь ядерное оружие.

Также, продолжил Назарбаев, необходимо выработать реально работающий механизм применения жестких мер против приобретения и распространения оружия массового поражения.

«Такие многосторонние соглашения следует утверждать отдельными резолюциями Совбеза ООН. Считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус. Это справедливо», - подчеркнул он.

По мнению президента Казахстана, успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Поэтому сегодня необходимо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится «провоцирующим и бессмысленным в 21 веке».

«Именно здесь нужно доверие между государствами, которое слабнет с каждым годом. Своё видение общемировых антивоенных мер я изложил в прошлом году в манифесте «Мир. 21 век», в котором предлагаются действия, которые помогут к столетнему юбилею ООН построить мир без ядерного оружия. Если все мировое сообщество поддержит нас, то цель будет достижима», - уверен он.

В-четвертых, нужно обязательно вернуть «международную жизнь и политическое доверие в системный диалог». Хорошим примером этого, по мнению Назарбаева, может служить совместный всеобъемлющий план действия.

«Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере не распространения. Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров. Данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, в создание которой внес свой вклад и Казахстан своим примером. Выражаем надежду на дальнейшее успешное осуществление СППД, несмотря на то, что в настоящее время возникли определенные сложности с реализацией своих обязательств со стороны некоторых участников этого соглашения», - добавил глава государства.

Он напомнил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждал этот вопрос.

«У меня появилось понимание, что, в принципе, мы можем этот вопрос преодолеть. Схожий конструктивный подход, на наш взгляд, можно применить и в вопросе регулирования ядерной проблемы в Северной Корее. Эту проблему можно решить, восстановив доверие между США, Россией и Китайской Народной Республикой. Об этом мы тоже говорили в Белом доме на днях. Здесь должна быть единая позиция – без участия США, России и КНР нам трудно будет решить эту проблему. В этой связи, мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северо-корейского вопроса. Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров, в случае такой необходимости», - заверил Назарбаев.

Меры доверия, по его словам, как никогда актуальны и для Ближнего Востока, где сегодня происходят «драматические события». В частности, президент Казахстана затронул тему конфликта в Сирии, который влечет «негативные последствия далеко за пределами региона».

Президент считает, что нужно создавать зоны, свободные от ядерного оружия.

«Это также предоставляет собой форму проявления коллективного доверия. Это мы сделали в Центральной Азии. Надеюсь, также получу от ядерных держав за этот наш поступок соответствующую защиту», - попросил он.

«Считаю важным, - продолжил Назарбаев, - продолжать усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Призываю заинтересованные стороны возобновить работу. И, надеюсь, что оставшиеся между некоторыми странами разногласия вскоре будут преодолены».

В последнем пункте предложений Назарбаев отметил риск новой волны гонки вооружения с использованием научных достижений. В этой связи международном сообществу, по его мнению, следует усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий.

«Меры доверия необходимы также при формировании общих подходов предотвращения милитаризации космического пространства. Все эти вопросы я считаю достойным отдельного заседания ООН», - заявил он.

В целом, по словам главы государства, многие конфликты, происходящие сегодня, можно предупредить, эффективно регулировать, но только при наличии взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами. Именно на них «лежит высочайшая ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы».