Казахстанский рынок ценных бумаг в 2017 году вырос в три раза

Рынок ценных бумаг в 2017 году вырос в три раза до 3,45 трлн тенге. Капитализация рынка акций к этому периоду выросла на 20% до исторически максимальной отметки в 17,1 трлн тенге, рассказала на пресс-конференции в пятницу председатель правления казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген.

На начало этого года в торговых списках биржи находились акции 127 наименований 110 эмитентов. Объём торгов акциями за прошедший год вырос на 7,7% до 269,4 млрд тенге. Наиболее активными инвесторами остаются физические лица, на которых приходится 53,3% общего объёма сделок. На долю юридических лиц – 13%, брокеров-дилеров – 28%, институциональных инвесторов – 3,8%, банков второго уровня и институтов развития – 5,7%, нерезидентов – 5,2%.

Рынок корпоративных облигаций вырос в 2,3 раза до 1,1 трлн тенге. Общий объём торгуемого долга вырос на 7,6% до 8,9 трлн тенге. На конец прошлого года в торговых списках биржи были включены облигации 262 наименований от 66 эмитентов. К этому периоду было проведено 37 выпусков облигаций по 13 эмитентам. Общий объём привлечения составил 244,5 млрд тенге без учёта займов пяти банкам, участвующим в программе оздоровления Национального банка.

Общий объём торгов на KASE в прошлом году увеличился на 60,3% до 151,5 трлн тенге. Основной рост произошёл за счёт рынка денег, который вырос на 64% до 135,7 трлн тенге. Рынок иностранных валют при этом вырос на 17,6% до 12,32 млрд тенге. Объёмы торгов деривативами вырос с 1,8 млн. тенге в 2016 году до 22,1 млрд тенге.

Индекс KASE к началу года вырос на 59,3% до 2,162,7 пунктов, заняв третье место в мире по скорости роста. Его драйверами стали отдельные корпоративные истории, благоприятная конъюнктура цен на сырьевых рынках, а также стабилизация валютного и денежного рынков.

«Рост индекса KASE свидетельствует о высоком интересе к тенговым финансовом инструменте. Если бы интерес был к валютным активам, индекс бы падал. Агентство Bloomberg заметило, что индекс KASE занял 3 место в мире по скорости роста. В сети пишут, что он растёт в основном благодаря компании KAZ Minerals. Но мы видим, что около половины компаний ведёт себя лучше рынка, включая Народный банк и компанию Kcell на определённых промежутках года», - рассказал вице-президент биржи Андрей Цалюк.

Основной рост индекса биржи за прошлый год обеспечили компании KAZ Minerals, РД «КазМунайГаз» и Народный банк. Акции компании KAZ Minerals за предыдущий год выросли в 2,5 раза до 3 800 тенге, РД КМГ – на 69% до 25 800 тенге, Народный банк – на 64,1% до 82,59 тенге.

Росту акций компаний и индекса способствовали усиление роста экономики Казахстана, снижение инфляции и базовой ставки, а также построенная Нацбанком и министерством финансов новая кривая доходности – ориентира по стоимости заёмного капитала для местных компаний.