Проводятся мероприятия по организации доставки тела на родину
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Гражданин Казахстана, погибший в Афганистане, находился там в деловой поездке - МИД
Фото Зарины Ахматовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Гражданин Казахстана, погибший в Афганистане в результате атаки террористов на гостиницу Intercontinental, находился там в деловой поездке, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Ануар Жайнаков.

«В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб гражданин Казахстана. Это мужчина 1978 года, житель Астаны. Он находился в Афганистане с деловой целью по приглашению одной из афганских компаний, работающей в сфере телекоммуникаций», - сказал Жайнаков журналистам.

Он отметил, что сейчас казахстанские дипломаты «совместно с афганскими службами проводят мероприятия по организации доставки тела погибшего в Казахстан».

«По нашим сведениям, он находился в Афганистане с октября-ноября. Мы сейчас устанавливаем точные данные. Занимался бизнесом... Родственникам погибшего уже сообщили о трагическом случае. Дипломаты делают все возможное, чтобы в скорейшем времени доставить тело в Казахстан», - сказал Жайнаков.

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