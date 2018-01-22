Гражданин Казахстана, погибший в Афганистане, находился там в деловой поездке - МИД

Гражданин Казахстана, погибший в Афганистане в результате атаки террористов на гостиницу Intercontinental, находился там в деловой поездке, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Ануар Жайнаков.

«В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб гражданин Казахстана. Это мужчина 1978 года, житель Астаны. Он находился в Афганистане с деловой целью по приглашению одной из афганских компаний, работающей в сфере телекоммуникаций», - сказал Жайнаков журналистам.

Он отметил, что сейчас казахстанские дипломаты «совместно с афганскими службами проводят мероприятия по организации доставки тела погибшего в Казахстан».

«По нашим сведениям, он находился в Афганистане с октября-ноября. Мы сейчас устанавливаем точные данные. Занимался бизнесом... Родственникам погибшего уже сообщили о трагическом случае. Дипломаты делают все возможное, чтобы в скорейшем времени доставить тело в Казахстан», - сказал Жайнаков.