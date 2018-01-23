Мир за ночь. 22-23 января 2018 года

В Северо-Казахстанской области полицейские усилили патрулирование и мониторинг дорог. В Японии более 250 человек пострадали в результате снегопадов.

В Караганде на ТЭЦ-3 произошла авария на электросетях, в результате чего юго-восточный район оказался полностью обесточенным. Свет в многоэтажных домах погас в 23 часа. Однако уже в 00:15 свет в квартирах многих абонентов появился. О полном устранении аварии в компании не сообщают. Также затрудняются назвать причину отключения электричества.

Во вторник в большинстве областей Казахстана сохранится погода без осадков, лишь на западе и юге - небольшие осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель. Сильные морозы прогнозируются в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий полицейские усилили патрулирование и мониторинг дорог. «В эти дни ведется усиленное патрулирование загородных трасс. В области работают 247 пунктов обогрева, куда в случае необходимости доставляются участники дорожного движения, ставшие заложниками суровой погоды и других происшествий на дорогах», - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО Айдын Байматов.

Во время посещения военной базы президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока. «Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу», — сказал он. Он отметил, что военные не должны позволять кому-либо манипулировать и изменять Конституцию. «Это ваша работа — защищать Конституцию и граждан. Помните, это ваш священный долг», — добавил он.

Дутерте избрали в 2016 году на шесть лет. По законодательству Филиппин гражданин, который занимал высокий пост более четырех лет, не может вновь избираться на эту должность.

В понедельник вечером вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь с балкона в городе Беллона, Италия. Его 14-летней дочери удалось сбежать. Ранены пять человек, в том числе прибывший на место происшествия карабинер. Попавшие в квартиру после штурма правоохранители обнаружили его мертвым. По предварительным данным, он совершил суицид. Жена стрелявшего впоследствии найдена убитой. Трое раненых госпитализированы.

Более 250 человек пострадали в результате снегопадов в японских префектурах Токио, Тиба, Канагава, Сайтама, еще как минимум один человек погиб. В префектуре Тиба на переезде из-за снега застряла машина, водитель, вышедший из нее, чтобы подтолкнуть или очистить путь от снега, был насмерть сбит электропоездом. В Токио за ночь высота снежного покрова составила 23 сантиметра. В последний раз подобный снегопад в японской столице наблюдался четыре года назад. В аэропорту Нарита в префектуре Тиба рядом с Токио и токийском аэропорту Ханэда было отменено 337 рейсов. К утру вторника снегопад закончился, но перебои в работе транспорта продолжаются. Некоторые школы из-за этого отменили первые уроки.

В 90-ую годовщину выхода мультфильма «Пароходик Вилли» на голливудской «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус. Ее напарник Микки Маус получил такую звезду в 1978 году, в 50-ую годовщину мультфильма. Звезда Минни станет 2627-ой звездой на «Аллее славы». «Пароходик Вилли» — самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов с Микки Маусом и Минни Маус.