За прошедшие сутки в Казахстане из снежных заносов эвакуировано 338 человек

Силами и средствами подразделений комитета по ЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, дорожных и коммунальных служб на автодорогах республики из снежных заносов эвакуировано 338 человек, из них 15 детей, сообщает пресс-служба комитета.

В Иргизском районе Актюбинской области на автодороге «Самара-Шымкент» из технически неисправного пассажирского автобуса марки «Сетра», следовавшего по маршруту «Шымкент-Уфа» эвакуировано в пункт обогрева (придорожное кафе «Аят») 53 пассажира, из них 4 детей. 47 человек – граждане Узбекистана; 6 человек – граждане России, трое водителей являются казахстанцами.

В Шортандинском районе Акмолинской области на автодороге «Астана-Петропавловск» из технически неисправного пассажирского автобуса марки «BENHOK», следовавшего по маршруту «Петропавловск-Сарыагаш», эвакуированы в пункт обогрева (общежитие Агротехнического колледжа №5) 41 пассажир, из них 2 детей. Из числа пассажиров 41 человек – граждане Узбекистана и 2 водителя граждане Казахстана.

Также на автодороге «Астана-Петропавловск», но уже в Буландынском районе из технически неисправного пассажирского автобуса марки «Сетра», следовавшего по маршруту «Мерке-Тюмень», эвакуированы в пункт обогрева (школа №5) города Макинск 57 человек, все граждане Таджикистана.

В Целиноградском районе на автодороге «Алматы-Екатеринбург» из технически неисправного автомобиля марки «SsangYong» эвакуировано в пункт обогрева (Семеновскую СШ) 15 человек, из них 5 детей, все граждане Кыргыстана. После устранения неполадок они продолжили движение. В Бурабайском районе силами местной полицейской службы сопровождены до Кокшетау два пассажирских рейсовых автобуса, следовавшие по маршрутам «Сарыагаш-Екатеринбург». В салоне находилось 50 человек – граждане Узбекистана. Они размещены в КГУ «Кокшетауский центр социальной адаптации».

Кроме того в Целиноградском районе на трассе «Алматы-Екатеринбург» из трех технически неисправных автомашин эвакуированы в пункт обогрева (СШ №14 с. Тасты ) 13 человек, из них 2 детей.

В понедельник в аварийно-спасательных работах в общей сложности было задействовано 29 человек и 16 единиц техники.

В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане по всем направлениям введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта. По данным РГП «Казавтодор» закрыты дороги в 8 регионах страны: городе Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской и Северо-Казахстанская области.