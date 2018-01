Мир за ночь. 23-24 января 2018 года

В школе американского штата Кентукки в городе Бентон была открыта стрельба, двое учеников погибли, 17 человек пострадали. Стрелявший - 15-летний ученик. Пока нет информации о его мотивах, передаёт Meduza со ссылкой на губернатора Кентукки Мэтта Баевина. Подозреваемый задержан. Подробностей о происшествии нет.

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар», пишет ТАСС. В 2018 году на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты девять картин: «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name) Луки Гуаданьино, «Темные времена»(Darkest Hour) Джо Райта, «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана, «Прочь» (Get Out) Джордана Пила, «Леди Бёрд» (Lady Bird) Греты Гервиг, «Призрачная нить» (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» (The Post) Стивена Спилберга, «Форма воды» (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо, а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны.

В пятерку номинантов в категории «Лучший режиссер» вошли Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан, Джордан, Грета Гервиг и Пол Томас Андерсон.

Жертвами двойного теракта, совершенного во вторник в ливийском городе Бенгази, стали 28 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, пишет ТАСС. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в восточном квартале Эс-Сальмани рядом с одной из крупнейших мечетей города, откуда в тот момент после вечерней молитвы выходили люди. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и медики, рядом был подорван еще один автомобиль.

Бенгази, расположенный в тысяче километров к востоку от Триполи, считается колыбелью ливийской революции 17 февраля 2011 года. С мая 2014 года в городе продолжаются боевые действия, которые начались после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале операции «Достоинство Ливии» по искоренению терроризма в стране.

Казахстан поприветствовал инициативу России о создании нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, заявил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров, пишет РИА Новости. «Мы приветствуем предложение РФ установить новый механизм, что открывает новую возможность для нас рассмотреть это вопрос», — отметил Умаров, выступая на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что новый механизм должен быть «беспристрастным, неполитизированным, профессиональным, представительным, с четким мандатом».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГИЛ использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны».