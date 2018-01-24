Температура воздуха в некоторых областях Казахстана существенно ниже нормы
В ближайшие трое суток потепления в Казахстане не ожидается – синоптики
Фото Жанары Каримовой

Холодный антициклон в предстоящие трое суток не покинет Казахстан, поэтому и сильные морозы, установившиеся в большинстве областей республики, сохранятся, сообщает Казгидромет.

«За прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях была ниже климатической нормы на 3-8°С, а в северных и восточных на 10-18,°С на крайнем востоке - на 20-23°С ниже нормы. В то же время на западные области республики, под влиянием юго-западных тропосферных потоков, поступает тёплый воздух с районов Ирана и Чёрного моря, что поддерживает здесь температуру воздуха выше нормы на 3-5°С», - говорится в сообщении синоптиков.

На западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20, орывы 23-28 м/с, что вызовет ухудшение видимости до 200-500м.

19 января Казгидромет из-за прогнозируемого резкого похолодания в Казахстане объявлял штормовое предупреждение.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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