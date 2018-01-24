Население Пекина сократилось впервые с 2000 года

По данным официальной статистики, население китайской столицы Пекина сократилось впервые за последние 17 лет. Сообщается, что по итогам 2017 года постоянно проживающих жителей насчитывалось 21,707 млн, что на 0,1% или 22 тыс. человек меньше, чем в конце предыдущего года, пишет Коммерсант со ссылкой на местные СМИ Китая.

Городские власти не раскрывают отдельно данные по трудовым мигрантам и их статусу проживания в городе, однако уточнили, что крупные китайские города стали менее привлекательными для мигрантов. Это подтверждается и данными по Шанхаю — в конце 2017 года там проживало 24,18 млн постоянных жителей, что на 13,7 тыс. меньше, чем годом ранее.

Местные СМИ сообщают, что относительное снижение числа постоянных жителей в крупнейших городах страны может быть вызвано несколькими причинами. Власти Пекина поставили задачу ограничить численность населения 23 млн человек с 2020 года. Для этого уже были приняты меры по выводу за городскую черту ряда малоприбыльных, низкотехнологичных или неэкологичных предприятий, а также оптовых рынков. Кроме того, городские власти периодически проводят рейды на окраинах города, выявляя места проживания сельских жителей, которые в последние годы перебрались в город на полулегальные или нелегальные заработки.