Минрелигий определяет, какие бороды запретят носить в Казахстане

В министерстве по делам религий и гражданского общества планируют разработать эскизы и характеристики видов бороды, которые нельзя будет носить в Казахстане. Об этом в понедельник перед презентацией поправок в законодательство по вопросам религиозной деятельности в мажилисе, рассказал журналистам министр профильного ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Будут разработаны подзаконные нормативные правовые акты, даже могут быть представлены эскизы. Не с каждой бородой (можно будет ходить - V), будут даны эскизы и характерные признаки», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем он уточнил, что речь не идет «о любой бороде». Под эти категории, например, не будут подпадать священнослужители.

«Речь идет только о тех, по кому будет принято решение. Что это люди, придерживающиеся именно деструктивных религиозных течений. Наряду с внешними признаками, здесь будет играть роль то, что они говорят, то что они пропагандируют. Специалисты не будут всех подряд огульно привлекать», - заверил министр.

«Специалисты будут определять, являются ли эти признаки признаками деструктивных религиозных течений, - продолжил рассказывать он. – Все будет расписано. И длина бороды, и другие признаки. И если какой-то только один признак, например, укороченные штаны, или если человек абсолютно нерелигиозный, то к нему никаких мер приниматься не будет».

Отвечая же на вопрос, как это будет происходить на практике, и смогут ли остановить любого гражданина с бородой полицейские, Ермекбаев отметил: «Там должен быть комплекс признаков. Кроме того, они с ним побеседуют, если будет необходимость, ему сделают предупреждение».