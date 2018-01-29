Оно будет недоступно тем, кто не получил высшее базовое образование в стране
​Казахстанцам ограничат возможности получать религиозное образование за рубежом
Фото с сайта japantimes.co.jp

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Гражданам Казахстана, которые не получат базовое высшее религиозное образование внутри страны, запретят выезжать на обучение за границу. Об этом в понедельник в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам регулирования религиозной деятельности, рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, процесс получения религиозного образования казахстанцами за рубежом сегодня никак не регулируется.

«Наши граждане обучаются за рубежом, в том числе в сомнительных учебных заведениях, попадают под влияние деструктивной идеологии. Получив там образование, в том числе в подпольных различных школах и курсах, возвращаются с чуждыми для нас ценностями и радикальными взглядами», - подчеркнул Ермекбаев.

«В этой связи, - продолжил он, - проект предлагает ограничить выезд тем, кто не получил высшего религиозного образования базового в Казахстане. Исключение может составлять обучение за рубежом на основании международного договора или соглашения, а также в случае отсутствия у зарегистрированных в Казахстане религиозных объединений духовных или религиозных организаций образования на территории нашей страны».

По мнению Ермекбаева, это позволит оградить казахстанцев от негативных последствий учебы в зарубежных религиозных учреждениях.

«То есть, сначала получил молодой человек базовое религиозное образование у нас в стране и, после этого, он может уезжать для получения магистрской степени за рубежом», - объяснил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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