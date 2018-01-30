​Мамытбеков возглавил Мясной союз Казахстана

«Известна информация о том, что он избран председателем Мясного союза Казахстана. Мы сейчас работаем со всеми отраслевыми союзами и объединениями для того, чтобы объединившись, решать тот узел проблем, который накопился», – сказал первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев на площадке СЦК в Астане.

Он пояснил, что Минсельхоз работает над созданием проектного офиса или открытой площадки, в которую будут привлекаться эксперты и бизнесмены.

Асылжан Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года. В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, а в 1996 - Казахскую Государственную академию управления. С 2003 по 2007 года был заместителем акима Костанайской области, города Астаны и Южно-Казахстанской области. Год проработал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. 3 года являлся председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». В 2011 году назначен министром сельского хозяйства и был переназначен на этот пост в 2014 и 2015 годах. После митингов против земельной реформы, прошедших в городах Казахстана весной 2016 года министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков подал в отставку. Его место занял первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Аскар Мырзахметов. Позже Мамытбеков вошел в состав совета директоров Банка Астаны в качестве независимого директора.