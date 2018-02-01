​МФЦА надеется стать единственной площадкой для IPO компаний Самрук-Казыны

Международный финансовый центр «Астана» надеется стать единственной площадкой для IPO компаний фонда Самрук-Казына. Однако руководство фонда может принять решение и об их двойном листинге во время приватизации, заявил на пресс-конференции в четверг управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Дискуссия ещё идёт. Как было сказано в послании, МФЦА должна стать основной площадкой, чтобы ликвидность не уходила на другие рынки. Потому что понятно, что Лондон – это то место, где инвесторы не задают вопросы: «Где это, что это и почему?». <…> Air Astana рассматривает возможность (двойного листинга - V), потому что там есть британские инвесторы. А Самрук-Казына на этот вопрос смотрит гибче, что возможно будет двойной листинг. Для всех остальных мы пока договариваемся, что это будет биржа МФЦА», - поделился Келимбетов.

Он отметил, что задача его центра – стать основной платформой для IPO казахстанских копаний, которые планируют его проведение в этом году. Для каждой из них, по словам Келимбетова, создана дорожная карта с помесячным планом подготовительных работ. «Если не считать Air Astana, мы хотели бы быть единственным (центром, проводящим листинг - V)», - подчеркнул управляющий.

Келимбетов рассказал, что благодаря приватизации активов Самрук-Казына на их площадке может появиться около 9-10 новых эмитентов, включая Air Astana, Казахтелеком и КазАтомПром. Центр также ведёт переговоры с частными компаниями, чей бизнес связан с торговыми партнёрами Казахстана.

Всего, по словам управляющего, МФЦА определяет для себя три главных региона работы. Первый – это пять стран Центральной Азии, а также Азербайджан, Грузия, Армения и Монголия. В перспективе к ним могут добавиться страны Ближнего Востока и Иран, если с последнего будут сняты санкции. Второе направление – это Евразийский экономический союз. «Мы планируем, что 30% интереса будет со стороны ЕАЭС и для определённой части территории той же Российской Федерации мы более доступны и даже географически ближе, чем многие другие центры», - пояснил Келимбетов.

При этом главным направлением работы для центра будет инициатива «Один пояс – один путь». С этим проектом связаны и приватизируемые активы Самрук-Казыны – они обеспечивают поставку ресурсов или являются инфраструктурными и логистическими посредниками. Для этого МФЦА намерен усиливать работу с Азиатским банком инфраструктурных развитий и национальными институтами развития Китая.