«АрселорМиттал» на 20% увеличил оклад нескольким категориям работников

Представители профсоюзных организаций ТОО «Оркен», «Жақтау», «Қорғау» и «Бiрлiк», а также администрация АО «АрселорМиттал Темиртау» совместно разработали единый подход к повышению тарифов и базовых окладов сотрудников с 1 января 2018 года, основанный на принципе, согласно которому сотрудники с наименьшей оплатой получат более высокий процент повышения, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, оплата труда работников основных цехов стального департамента (коксохимпроизводства, аглопроизводства, доменного цеха, кислородно-конвертерного цеха, а также всех прокатных цехов) увеличится до 20%. Кроме этого, оплата труда сотрудников всех других подразделений стального, угольного департаментов и ТОО «Оркен» увеличится до 20% в соответствии с уровнем оплаты труда, сказано в распространенном сообщении.

Ранее стало известно, что оплата труда подземных работников угольного департамента и рудника «Атасу» увеличится на 33,5%.

«В проценте увеличения оплаты труда предусмотрено проведение индексации согласно единому коллективному договору. Увеличение базовых окладов и тарифов будет произведено в соответствии с индивидуальными коэффициентами в зависимости от тарифных групп и тарифных ставок. Выплаты будут произведены до 9 февраля 2018 года», - сообщает компания.

«Мы благодарны представителям профсоюзных организаций, как настоящим партнерам, за конструктивное участие и взаимодействие по обеспечению стабильности производственной деятельности. Это позволит АО «АрселорМиттал Темиртау» войти в тройку лучших работодателей Республики Казахстан», - заявил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон.

В середине декабря 2017 года шахтеры восьми шахт, принадлежащих компании «АрселорМиттал Темиртау» объявили забастовку. Почти 700 человек на протяжении четырех суток находились в шахтах, требуя повысить заработную плату на 100%, уменьшить пенсионный возраст до 50 лет, стопроцентную оплату больничного листа.