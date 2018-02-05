Мир за ночь. 4-5 февраля 2018 года

Вероятность нового допингового скандала на Олимпийских играх в Пхенчхане, нефтяное эмбарго США для Венесуэлы, рост числа пострадавших от столкновения поездов в США, появление женщин-таксистов в Омане, переизбрание президента Кипра и массовая задержка рейсов в аэропортах Москвы.

В эти выходные, всего за несколько дней до начала Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, могут быть раскрыты данные, свидетельствующие о крайне высоком содержании допинга в крови лыжников на зимних Олимпийских играх, пишет BBC. Сотни лыжников избежали отстранения от соревнований, несмотря на зафиксированные аномальные показатели анализа крови: вероятность того, что некоторые из них могли возникнуть естественным путем, - менее чем один к миллиону. Иногда плотность крови оказывалась настолько высокой, что лыжник должен был бы находиться на больничной койке, а не на соревнованиях.

Британская газета The Sunday Times и немецкая телекомпания ARD получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тысяч анализов крови почти 2 тысяч звезд зимних видов спорта. Из этих данных следует, что с 2001 года более трети медалей, в том числе 91 золотая, на чемпионатах мира и Олимпиадах были завоеваны лыжниками, анализы крови которых могут считаться подозрительными.

Согласно полученным данным, более чем у 50 лыжников, которые должны принять участие в южнокорейских играх, в прошлом были аномальные анализы крови, так что возможно, что они употребляли допинг, но избежали санкций, делает вывод газета. По заключению двух экспертов по допингу, многие лыжники использовали два распространенных способа, схожие с теми, которыми пользовался лишенный семи титулов победителя «Тур де Франс» Ланс Армрстронг. Они либо кололи себе запрещенный стимулирующий гормон эритропоэтин (EPO), либо им переливали их собственную кровь, взятую ранее.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД Аргентины Хорхе Фори в Буэнос-Айресе заявил, что США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. «Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, запрет на продажу или поставки нефти или нефтепродуктов в Венесуэлу»,— цитирует его Коммерсант.

Тем временем, сама Венесуэла еще в минувшем декабре сократила продажи нефти в США до самого низкого с 1991 года уровня — до 593 тыс. баррелей в сутки. Прошлым летом США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. Ограничения коснулись сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, а также контрактов с рядом существующих долговых обязательств.

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Первый тур состоялся 28 января. Явка составила 28,1%. Тогда Никос Анастасиадис получил 35,5% поддержки, а Малас, выдвиженец от коммунистической Прогрессивной партии трудового народа, набрал 30,25% голосов. Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это 13-е президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства в 1960 году.

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