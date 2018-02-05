Метеорологи ожидают, что похолодание будет кратковременным
​В Казахстан ненадолго вернется морозная погода
Фото Жанары Каримовой

В следующие три дня в Казахстане вновь ожидаются заморозки. На смену циклону, ставшему причиной ослабления морозов и снега, придёт антициклон с очередной, но кратковременной, волной похолодания, сообщает в понедельник пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На прошедшей неделе температура воздуха была на 15-22 градуса ниже нормы, а в предстоящие трое суток она будет около и ниже нормы на 2-4 градуса. В западных областях температура будет по-прежнему выше нормы на 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается снег, метель, туман и усиление ветра. Лишь на юго-западе, юге, севере и северо-западе установится погода без осадков. Ночью в Алматинской и Жамбылской областях сохранится туман и гололед. Туман также ожидается в Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях. В Актюбинской местами сохранится туман и усилится ветер до 18 м/с. В Мангыстауской области также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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